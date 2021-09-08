В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 218 случаев COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего в регионе зарегистрировано 42 207 случаев КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 218 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 128, Экибастузе – 45, Аксу – 17», - сообщили в департаменте санэпидконтроля Павлодарской области.

Прирост заболеваемости COVID-19 с 23 по 29 августа составил 6,1 (2 300 случаев), с 30 августа по 5 сентября – 4,6 (1 865 случаев), добавили в ДСЭК.

«За истекшие 7 дней с 1 по 7 сентября зарегистрировано 1 748 заболевших, за предыдущие - с 25 по 31 августа – 2 227 случаев заболевания COVID-19», - уточнили в ведомстве.

Всего в регионе зарегистрировано 42 207 случаев КВИ: 33 611 с симптомами и 8 596 без симптомов. 22 926 случаев или 54,3% заболеваемости приходятся на город Павлодар.