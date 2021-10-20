РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 164 новых случая COVID-19

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области остается нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 164 случая COVID-19, в том числе в городах Павлодаре 86, Экибастузе 25, Аксу 20. В регионе зарегистрировано 49 331 больных КВИ», - заявили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Из заболевших – малая часть без симптомов 9 184. В «красной» зоне по числу ныне болеющих коронавирусной инфекцией остаются города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Успенский, Павлодарский, Майский, Аккулы и Иртышский районы. В «жёлтой» зоне находятся Щербактинский, Железинский и район Теренколь, а в «зелёной» зоне – Баянаульский район.

    «По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, прирост COVID-19 по неделям составил с 4 по 10 октября 2,16 %, с 11 по 17 октября - 2,39%», - добавили в ДСЭК.

    В ведомстве отметили, что с 13 по 19 октября в Павлодарской области зарегистрированы 1 162 заболевших, за предыдущие дни с 6 по 12 октября – 1 085 случаев COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!