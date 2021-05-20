В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе с 10 по 16 мая прирост заболевания составил 4,04 процента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировано 107 случаев COVID-19, в том числе в городах Павлодар – 70, Экибастуз – 18, Аксу – шесть», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области.
По данным эпидемиологов, в регионе зарегистрировано 23007 случаев заболевания этой инфекцией, в том числе с симптомами 16588 и без симптомов 6419. 13738 случаев или 59,7 процента заболеваемости приходится на областной центр. Из общего количества заболевших 22757 - жители Павлодарской области, 250 случаев (1,1 процента) завезены из других регионов.
Заболеваемость, согласно информации ДСЭК по региону, зарегистрирована в 17113 очагах, и показатель заболеваемости составил 3058,7 на 100 тысяч населения.
«По оценке состояния эпидемиологической ситуации COVID-19 прирост заболеваемости по неделям составил 3,17 процента, или 698 случаев, за неделю с 10 по 16 мая - 4,04 процента, или 856 случаев, за неделю с 3 по 9 мая. За истекшие семь дней с 13 по 19 мая зарегистрировано 667 COVID-19, за предыдущую неделю с 6 по 12 мая зарегистрирован 831 заболевший», - добавили в ведомстве.
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