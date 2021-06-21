В Павлодарской области за сутки запретили въезд в страну пяти гражданам стран СНГ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в регионе запретили въезд в Казахстан двум россиянам, двум кыргызстанцам и одному гражданину Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки подтвержденных случаев КВИ не выявлено. Въезд в страну запрещен пяти гражданам СНГ, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР; из них два гражданина Российской Федерации, один гражданин Таджикистана и два гражданина Киргизии», – сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным эпидемиологов, мониторинг за перемещением людей в регионе продолжается на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы.

«За последние сутки через границу прошло 818 человек, из них 538 пеших и 280 водителей фуры. В карантинный стационар помещено 9 казахстанцев», – дополнили в ДСЭК.