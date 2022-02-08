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В Павлодарской области за сутки на границе в карантинный стационар поместили семь человек

8 Февраля 2022 20:04
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В Павлодарской области за сутки на границе в карантинный стационар поместили семь человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки границу РК пересекли почти 500 человек. С начала года в регионе не допустили въезд в Казахстан 106 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки через границу прошел 481 человек, в карантинный стационар для ПЦР-тестирования помещено семь граждан Казахстана», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Подтвержденных случаев КВИ за последние сутки в Павлодарской области на автопереходах не выявлено. Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты. С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыло 17 420 человек: 7 472 водителя, осуществляющих международные перевозки, и 9 948 пассажиров. С начала года в регионе не допустили въезд в страну 106 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

Проведено 2 616 ПЦР-тестов, выявлено 20 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 247 граждан РК.

«При пересечении госграницы Республики Казахстан действуют определенные требования для лиц, прибывающих из-за рубежа: необходимо представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19. При этом справка действительна при условии отбора материала для исследования не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы», - отметили в ведомстве.

В ДСЭК подчеркнули, что не нужна справка на детей в возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих их людей, а также на правительственные делегации Республики Казахстан и экипажи авиакомпаний.

«Что касается граждан Республики Казахстан и граждан, имеющих вид на жительство, при отсутствии ПЦР или паспорта о вакцинации, они помещаются на трехдневный карантин до получения результатов», - уточнил источник.


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#Общество   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Антон Гагарин

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