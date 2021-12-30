В Павлодарской области за неделю COVID-19 заразились 372 человека

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области COVID-19 за сутки заболели 44 человека. Из регионов области в «жёлтой» зоне сегодня – город Павлодар, Иртышский и Успенский районы. Все остальные - в «зелёной» зоне, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области по состоянию на 30 декабря зарегистрировано 57 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, в том числе 47 689 с симптомами и 9 707 без симптомов. 31 797 случаев, или 55,4% заболеваемости приходятся на город Павлодар», - рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По статистике, 12 789 случаев заболеваний, или 22,3% COVID-19 зарегистрировано среди контактных лиц, 40 118 случаев, или 69,9% - по самообращению среди пациентов с ОРВИ и пневмонией; 4190 случаев, или 7,3% выявлено среди обратившихся для профилактики в медорганизации.

Недельный прирост составил с 13 по 19 декабря 0,74% (419 случаев), с 20 по 26 декабря – 0,56% (321 случай). По матрице оценки эпидситуации в Казахстане 25 декабря Павлодарская область перешла в «зеленую» зону.

«Из регионов области в «жёлтой» зоне сегодня – город Павлодар, Иртышский и Успенский районы. Все остальные – в «зелёной» зоне, - уточнили в ДСЭК. – По заболеваемости коронавирусной инфекцией в декабре отмечается заметное снижение».

На сегодня зарегистрировано 44 случая КВИ. Из них – 26 случаев в Павлодаре, семь – в Экибастузе. За семь дней с 23 по 29 декабря зарегистрировано 298 случаев заражения COVID-19, за предыдущие дни с 16 по 22 декабря – 372 случая.