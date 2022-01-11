+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодарской области за нарушения комендантского часа задержаны 659 человек и 294 авто

11 Января 2022 15:43
Поделиться:
В Павлодарской области за нарушения комендантского часа задержаны 659 человек и 294 авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

«Несмотря на ограничительные меры, имеют место нарушения комендантского часа гражданами. Задержаны 659 граждан и 294 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа», - сообщил комендант Павлодарской области.

В отношении каждого за нарушение режима чрезвычайного положения возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», санкция которой предусматривает штраф в размере 10 месячных расчётных показателей или административный арест до 15 суток. Материалы направлены в суд, а машины водворены на специализированные штрафные стоянки, отметил комендант.

«Через блок-посты за сутки перемещено 6213 автомашин, в них - 10166 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешены въезд и выезд 39 автомашинам и 88 гражданам», - добавил Н. Масимов.

Он напомнил, что в Павлодарской области введён режим чрезвычайного положения. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов. В регионе действует комендантский час с 23.00 до 07.00 часов для недопущения нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности населения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив