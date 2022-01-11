В Павлодарской области за нарушения комендантского часа задержаны 659 человек и 294 авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ограничительные меры, имеют место нарушения комендантского часа гражданами. Задержаны 659 граждан и 294 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа», - сообщил комендант Павлодарской области.

В отношении каждого за нарушение режима чрезвычайного положения возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», санкция которой предусматривает штраф в размере 10 месячных расчётных показателей или административный арест до 15 суток. Материалы направлены в суд, а машины водворены на специализированные штрафные стоянки, отметил комендант.

«Через блок-посты за сутки перемещено 6213 автомашин, в них - 10166 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешены въезд и выезд 39 автомашинам и 88 гражданам», - добавил Н. Масимов.

Он напомнил, что в Павлодарской области введён режим чрезвычайного положения. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов. В регионе действует комендантский час с 23.00 до 07.00 часов для недопущения нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности населения.