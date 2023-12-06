В Павлодарской области за месяц заболели корью больше 160 человек

Заболеваемость корью продолжает расти в Павлодарской области. В основном болеютдети до пяти лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано около 300 случаев кори. В ноябре заболели 165 человек, с начала декабря – 32. Больше всего заболевших - среди жителей Экибастуза, чуть меньше – в Павлодаре.

- В Экибастузе подтвердился 121 случай кори, в Павлодаре - 106, в Аксу - 49 случаев, в Баянаульском районе - девять, в Павлодарском районе – три, по два случая - в районе Теренколь и Железинском районе, по одному случаю - в Успенском, Майском,Актогайском и Щербактинском районах, - сообщил Батырбек Алиев, руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Случаи кори зарегистрированы в 27 школах и 32 детских садах области. Среди заболевших детей 84% не были привиты. Медики напоминают, у невакцинированных детей корь протекает тяжелее.

Опасна не только сама болезнь, но и осложнения после нее. Они могут развиться не сразу. Подострый склерозирующий панэнцефалит развивается через несколько лет после перенесенной кори. Это страшное заболевание: болезнь проявляется расстройствами личности и поведения, затем проявляются двигательные, зрительные и когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния. В 80% случаев склерозирующий панэнцефалит приводит к смерти.Опасна корь не только для малышей, но и для взрослых. Особенно - для беременных. У беременных инфекция может спровоцировать выкидыш и серьезные патологии у будущего малыша.

Ранее заболевание подтвердилось у двух беременных жительниц Аксу.

Павлодарцев медики предупреждают: корь не всегда можно распознать сразу. Сначала симптомы могут напоминать ОРВИ, но через несколько дней появляется сыпь - на лице, затем - на теле и руках.

Чтобы справиться со вспышкой заболевания, с 6 ноября в Павлодарской области началась компания по дополнительной иммунизации против кори. Уже привито 6,7 тысячи человек, в том числе 1189 детей до 11 месяцев, 2339 детей от двух до четырех лет, 2152 медицинских работников.

Напомним, что в 2022 году в регионе было зарегистрировано всего 5 случаев кори. Это в60 раз меньше, чем на данный момент.