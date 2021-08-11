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В Павлодарской области за коррупцию уволили двоих директоров школ

11 Августа 2021 12:51
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В Павлодарской области за коррупцию уволили двоих директоров школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области уволили двоих директоров школ в связи с ранее совершенными коррупционными преступлениями. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области Ардак Балгожин в ходе брифинга на площадке «Антикоррупционной службы» в «Фейсбук», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проведено 7 анализов коррупционных рисков в 12 субъектах. Внесено 69 рекомендаций, исполнено 59, остальные на стадии исполнения. По итогам анализа к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц. По итогам анализа в сфере образования два директора школы, ранее совершивших коррупционные преступления – они были приняты на работу, – были уволены, согласно трудовому законодательству. Было допущено такое нарушение, что ранее совершивших коррупционные преступления приняли на работу. Также были выявлены коррупционные риски при реализации программы «Енбек». Соответственно, мы передали материалы в наши оперативные подразделения. Таким образом, эта работа проводится, она видна. У нас есть обратная связь с населением, имеются положительные сдвиги», – сказал А. Балгожин.

По его словам, в департаменте работают над несколькими проектами, направленными на повышение антикоррупционной культуры и изменение подхода к проведению антикоррупционного мониторинга. От реализации проектов ожидаются положительные результаты.


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#Павлодарская область   #Образование   #Коррупция   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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