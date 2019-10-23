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В Павлодарской области взыскали штрафы на семь миллионов тенге

23 Октября 2019 16:12
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В Павлодарской области взыскали штрафы на семь миллионов тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» за 2 дня взыскали штрафов на сумму более 7 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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«Профилактическое мероприятие проводится на всей территории области с 21 по 25 октября 2019 года. Всего же с начала текущего года взыскано почти 533 миллиона тенге», - сообщили в департаменте.

Полицейские просят граждан, в отношении которых были составлены административные протоколы, а также тех, кто получил наказание в виде штрафа за совершение административных правонарушений, не ждать принудительных мер взыскания, а своевременно оплачивать сумму штрафов. В случае неуплаты штрафов в добровольном порядке к гражданам будут применяться меры принудительного характера судебными исполнителями.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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