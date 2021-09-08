ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области выявлено более 3100 нарушений со стороны медорганизаций. Почти половина нарушений – это необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения, клинических протоколов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эксперты Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объёмов услуг, которые оказывают поставщики по гарантированному государством бесплатному объёму медицинской помощи (гарантированному объёму бесплатной медпомощи и обязательному соцмедстрахованию). По результатам мониторинга за 6 месяцев 2021 года экспертами филиала по Павлодарской области выявлено более 3100 пролеченных случаев с дефектами», - сообщили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Со ссылкой на экспертов, там отметили, что значительная часть выявленных нарушений (49,5 %) – это необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения, клинических протоколов.

«Факты необоснованного завышения объёмов помощи, услуг подтверждены в 28 % случаев, некорректное оформление медицинской документации - в 10,5 % случаев. При оказании консультативно-диагностических услуг выявлены дефекты в 32,5 % случаев, - отметили в региональном филиале НАО «ФСМС». - В отношении всех субъектов здравоохранения - «нарушителей» - были применены штрафные санкции».

Важная часть договорных отношений - обязательства медорганизаций по части доступности и качеству своих услуг. Поэтому Фонд социального медстрахования вправе требовать их исполнения. В 2021 году фонд внедрил в практику проведение проактивного мониторинга. При таком мониторинге при выявлении фактов неисполнения договорных обязательств поставщику дают 45 календарных дней со дня подписания заключения на устранение и надлежащего их исполнения. Если дефект не устранен в срок, медицинскую организацию штрафуют.

«Проактивный мониторинг позволяет фонду предоставить шанс поставщикам для их устранения, и они стараются максимально устранить все нарушения, чтобы избежать штрафных санкций. В итоге выигрывает пациент, в интересах которого сотрудник фонда после выявления нарушений повторно проводит оценку деятельности поставщиков и требует их устранения, - отметил Нурлан Касимов, директор филиала Фонда соцмедстрахования. - Между сотрудниками медицинских организаций и сотрудниками фонда данный формат мониторинга позволяет выстраивать доверительные отношения, чтобы совместными усилиями улучшить доступность и качество оказываемых услуг».

Оплачиваются медицинские услуги, оказанные людям, поставщикам фондом только после проведения мониторинга качества и объёма этих услуг. То есть, как уточнили в фонде, оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтверждённые документально с соблюдением стандартов и правил, а также рекомендаций клинических протоколов.

«Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7, - уточнили в организации. - Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в медицинских организациях, фондом в этом году продолжена акция «Тайный пациент».