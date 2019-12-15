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В Павлодарской области выявили  нарушения сроков оказания госуслуг

15 Декабря 2019 18:34
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В Павлодарской области выявили  нарушения сроков оказания госуслуг

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области провели социсследование удовлетворённости людей оказанием государственных услуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам социсследований худший показатель установлен среди городов и районов области по городу Аксу в части некомпетентности сотрудников, низкой оперативности и вежливости, а лучший показатель по всем оценивающим критериям установлен в районе Аккулы», - сообщили в пресс-службе регионального департамента Агентства по делам госслужбы.

Кроме того, с начала года департамент на основании сведений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана делал анализ нарушений сроков оказания госуслуг услугодателями Павлодарской области.

«По итогам мониторинга и проведённых внеплановых проверок было установлено 25 нарушений сроков оказания госуслуг. По результатам проверок за прошедший период было возбуждено 15 административных дел; из них по сведениям выгрузки министерства - десять, всего привлечено к дисциплинарной ответственности 13 ответственных лиц», - отметили в ведомстве.

Итоги социологического исследования и проведённого анализа нарушений сроков оказания госуслуг с участием местных исполнительных органов, департаментов полиции, государственных доходов и Государственной корпорации рассмотрят на заседании межведомственной рабочей группы двенадцатого декабря, подчеркнули в пресс-службе.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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