В Павлодарской области вывезено свыше миллиона кубометров снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области силами и средствами местных исполнительных органов городов и районов вывезено 1 миллион 84 тысячи 299 кубических метров снега из населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодарской области начались республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022». Цель учений - совершенствование государственной системы гражданской защиты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на ЧС во время паводка. Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022» будут проводиться с 3 по 4 марта.

«Приведены в повышенную готовность системы связи и оповещения, силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС. В ситуационном зале департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области совместно с областными службами гражданской защиты развёрнут областной штаб учения», - сообщили журналистам в пресс-службе ДЧС.

В учениях будут задействованы акиматы городов и районов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС области, городов и районов, департаменты и управления области, предприятия и организации региона, управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите акимата Павлодарской области, службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы и формирования, областные городские и районные службы гражданской защиты.

«В рамках учений по состоянию на 12.00 часов на территории Павлодарской области силами и средствами местных исполнительных органов городов и районов вывезено 1 миллион 84 тысячи 299 кубических метров снега из населённых пунктов», - привёл цифры источник.

Фото ДЧС Павлодарской области.