+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодарской области вывезено свыше миллиона кубометров снега

3 Марта 2022 15:11
Поделиться:
В Павлодарской области вывезено свыше миллиона кубометров снега

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области силами и средствами местных исполнительных органов городов и районов вывезено 1 миллион 84 тысячи 299 кубических метров снега из населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие регионы Казахстана могут охватить паводки
Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022» Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области

В Павлодарской области начались республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022». Цель учений - совершенствование государственной системы гражданской защиты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на ЧС во время паводка. Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022» будут проводиться с 3 по 4 марта.

«Приведены в повышенную готовность системы связи и оповещения, силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС. В ситуационном зале департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области совместно с областными службами гражданской защиты развёрнут областной штаб учения», - сообщили журналистам в пресс-службе ДЧС.

В учениях будут задействованы акиматы городов и районов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС области, городов и районов, департаменты и управления области, предприятия и организации региона, управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите акимата Павлодарской области, службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы и формирования, областные городские и районные службы гражданской защиты.
«В рамках учений по состоянию на 12.00 часов на территории Павлодарской области силами и средствами местных исполнительных органов городов и районов вывезено 1 миллион 84 тысячи 299 кубических метров снега из населённых пунктов», - привёл цифры источник.
Фото ДЧС Павлодарской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Какие регионы Казахстана могут охватить паводки
Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022»
Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках
Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
5 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках
55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив