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В Павлодарской области выделят жилищные сертификаты детям-сиротам

Автор:  
Антон Гагарин
17 Марта 2022, 17:00
В Павлодарской области выделят жилищные сертификаты детям-сиротам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -В Год детей в Павлодарской области выделят жилищные сертификаты сиротам и оставшимся без попечения родителей детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено: бесплатное питание в детских садах детей из социально незащищённых семей (предусмотрено 876,5 миллиона тенге), бесплатное питание в школах всех учащихся начальных классов (предусмотрено 1408,1 миллиона тенге)», - сообщил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы на брифинге о старте Года детей.

По его словам, в регионе в 2022 году также предусмотрели бесплатный проезд школьников в городском общественном транспорте (для этого из госбюджета выделили 679 миллионов тенге). Запланировано выделение жилищных сертификатов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Разработан план мероприятий, который включает в себя 8 разделов, 64 мероприятия. Общее финансирование мероприятий составляет 34247,1 миллиона тенге, - добавил Д. Болатханулы.

Спикер подчеркнул, что основной акцент будет сделан в 2022 году на социальную поддержку детей.


Павлодарская область   Акимат   Жилье   Год детей  
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