В Павлодарской области вводят комбинированное обучение в школах для классов с численностью не более 25 детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области вышло новое постановление главного госсанврача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК № 12 от 25 марта 2021 года», - говорится в постановлении №7 главного госсанврача Павлодарской области Батырбека Алиева от 29 марта.

Новый документ предписывает обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах не более 25 человек.

«Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения», - также говорится в постановлении.

Оно вступает в силу с 00:00 часов первого апреля.