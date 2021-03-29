В Павлодарской области вводят комбинированное обучение в школах для классов с численностью не более 25 детей
«Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК № 12 от 25 марта 2021 года», - говорится в постановлении №7 главного госсанврача Павлодарской области Батырбека Алиева от 29 марта.
Новый документ предписывает обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах не более 25 человек.
«Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения», - также говорится в постановлении.
Оно вступает в силу с 00:00 часов первого апреля.