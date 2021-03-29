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    16:50, 29 Март 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области вводят комбинированное обучение в школах для классов с численностью не более 25 детей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области вышло новое постановление главного госсанврача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК № 12 от 25 марта 2021 года», - говорится в постановлении №7 главного госсанврача Павлодарской области Батырбека Алиева от 29 марта.

    Новый документ предписывает обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах не более 25 человек.

    «Индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения», - также говорится в постановлении.

    Оно вступает в силу с 00:00 часов первого апреля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Павлодарская область
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