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    14:25, 24 Март 2022 | GMT +6

    В Павлодарской области введут временный запрет на ловлю рыбы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Запрет будет введён согласно приказу и.о. главы Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ввести запрет на вылов рыбы в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных в следующих местах и сроки: в степных, пресных водоёмах Павлодарской области, на реке Ертис (Иртыш - Казинформ) с её пойменными водоёмами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией, по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 15 апреля по 30 мая, на сбор и заготовку цист артемии на солёных водоёмах Павлодарской области – с 1 марта по 15 июня», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, процитировав приказ исполняющего обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190. «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установления мест и сроков их пользования».

    Информацию о запретах на ловлю рыбы, сбор и заготовку рачка ведомство опубликовало на своём аккаунте в инстаграме.

    Фото инстаграм-аккаунт управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области .



    Теги:
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