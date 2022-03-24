В Павлодарской области введут временный запрет на ловлю рыбы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Запрет будет введён согласно приказу и.о. главы Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести запрет на вылов рыбы в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных в следующих местах и сроки: в степных, пресных водоёмах Павлодарской области, на реке Ертис (Иртыш - Казинформ) с её пойменными водоёмами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией, по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 15 апреля по 30 мая, на сбор и заготовку цист артемии на солёных водоёмах Павлодарской области – с 1 марта по 15 июня», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, процитировав приказ исполняющего обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190. «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установления мест и сроков их пользования».

Информацию о запретах на ловлю рыбы, сбор и заготовку рачка ведомство опубликовало на своём аккаунте в инстаграме.

Фото инстаграм-аккаунт управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области .



