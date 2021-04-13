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В Павлодарской области восстановили размытую дорогу Жолболды - Шиликти

Автор:  
Антон Гагарин
13 Апреля 2021, 16:51
В Павлодарской области восстановили размытую дорогу Жолболды - Шиликти

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Паводковую обстановку в Павлодарской области спасатели назвали стабильной, информации о подтоплении дворов жилых домов не поступало, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведены работы по откачке грунтовых вод в городе Павлодаре двумя ассенизаторскими машинами, за сутки откачено 130 кубических метров», - сообщили журналистам в оперативном штабе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На участке автотрассы Жолболды - Шиликти дорога была размыта – её пришлось восстанавливать. В работах задействовали два погрузчика и два КамАЗа. Дорога полностью восстановлена, отметили в ДЧС.

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«Вместе с тем проведены работы по расширению пути отвода воды из села Шиликти с одного до пяти 5 метров. Угроза подтопления дворовых территорий жилых домов отсутствует», - доложили спасатели.

По их словам, в Павлодарской области паводковая обстановка стабильна, информации о подтоплении дворов жилых домов не поступало. За прошедшие сутки переливов воды на дорогах республиканского, областного и районного значения не было.

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Фото оперативного штаба ДЧС Павлодарской области


Павлодарская область   Безопасность   Паводок   Дороги   МЧС  
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