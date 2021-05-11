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    14:30, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области водворено на штрафстоянки 3016 голов бесхозного скота

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Очередной случай, когда коровы бродили на проезжей части дороги без пастуха, полиция выявила в Иртышском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня вблизи села Караоткел Иртышского района, на проезжей части автодороги, сотрудниками полиции был установлен факт бесконтрольно пасущихся десяти голов скота, которые бродили по степи и могли в любой момент выйти на проезжую часть и стать причиной аварии проезжающих автомобилей», – сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

    По его словам, полиция установила владельцев животных. Ими оказались жители села Ынтымак, в отношении которых возбуждено административное производство по статье 408 части 1 КРКоАП «Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах».

    «Только с начала текущего года полицейскими Павлодарской области водворено на штрафные стоянки 3016 голов бесхозного скота, владельцы которых привлечены к административной ответственности», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Фото и видео ДП Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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