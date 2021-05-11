В Павлодарской области водворено на штрафстоянки 3016 голов бесхозного скота
«Сегодня вблизи села Караоткел Иртышского района, на проезжей части автодороги, сотрудниками полиции был установлен факт бесконтрольно пасущихся десяти голов скота, которые бродили по степи и могли в любой момент выйти на проезжую часть и стать причиной аварии проезжающих автомобилей», – сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.
По его словам, полиция установила владельцев животных. Ими оказались жители села Ынтымак, в отношении которых возбуждено административное производство по статье 408 части 1 КРКоАП «Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах».
«Только с начала текущего года полицейскими Павлодарской области водворено на штрафные стоянки 3016 голов бесхозного скота, владельцы которых привлечены к административной ответственности», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Фото и видео ДП Павлодарской области.