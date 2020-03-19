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В Павлодарской области видеокамерами полиции пресечено четыре тысячи  нарушений

19 Марта 2020 23:00
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В Павлодарской области видеокамерами полиции пресечено четыре тысячи  нарушений

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Камеры наружного видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции Павлодарской области помогли пресечь 213 случаев приставания к людям в общественном месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря чётким и слаженным действиям сотрудников центра оперативного управления, с начала года пресечено порядка 4000 правонарушений, из них: мелких хулиганств - 109, распития алкогольных напитков - 665, приставания в общественном месте - 213, нарушения правил дорожного движения - 193, прочих - 2560», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

При этом, по словам полицейских, потерпевшие не всегда вовремя сообщают о случившемся. Иногда они обращаются в органы внутренних дел через несколько часов или на следующий день после преступления, которое было совершено в отношении их.

«Это осложняет розыск преступника. К тому же возрастает вероятность, что грабитель успеет сбыть похищенное, и тогда возврат принадлежащих вам ценностей будет значительно затруднен, - подчеркнули в департаменте. - Работа центров оперативного наблюдения направлена на повышение эффективности обеспечения правопорядка, борьбы с правонарушениями, в том числе на улицах и общественных местах, оперативности реагирования комплексных сил полиции на преступления, а также на сообщения граждан о них. Деятельность этого управления не прекращается ни на минуту».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Безопасность,
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Автор:

Антон Гагарин

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