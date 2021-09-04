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вчера 22:51
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В Павлодарской области ведут работы против размыва трассы Павлодар-Курчатов
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Работы по берегоукреплению и расчистке русла реки помогут предотвратить подтопление сельского округа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом проект позволит предотвратить подтопление сельского округа, размыв дорожной линии республиканского значения Павлодар-Курчатов» и улучшит условия затопления пойменных лугов», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
По данным ведомства, в регионе идут работы по проекту берегоукрепления и расчистки русла реки Иртыш. Ход этих работ проинспектировала руководитель управления Айгерим Кабылтаева. На место также выезжали аким Каратерекского сельского округа, представители авторского и технического надзоров.
«Берегоукрепление и расчистка русла реки Иртыш идут в районе села Каратерек Майского района, - уточнили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. - Проект реализуется в рамках «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы».
Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
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