В Павлодарской области ведут работы против размыва трассы Павлодар-Курчатов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Работы по берегоукреплению и расчистке русла реки помогут предотвратить подтопление сельского округа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом проект позволит предотвратить подтопление сельского округа, размыв дорожной линии республиканского значения Павлодар-Курчатов» и улучшит условия затопления пойменных лугов», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

По данным ведомства, в регионе идут работы по проекту берегоукрепления и расчистки русла реки Иртыш. Ход этих работ проинспектировала руководитель управления Айгерим Кабылтаева. На место также выезжали аким Каратерекского сельского округа, представители авторского и технического надзоров.

«Берегоукрепление и расчистка русла реки Иртыш идут в районе села Каратерек Майского района, - уточнили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. - Проект реализуется в рамках «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы».

Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.



