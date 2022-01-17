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В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП

17 Января 2022 13:42
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В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В авариях, произошедших на дорогах региона, зарегистрированы 22 пострадавших, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с ухудшением погодных условий – гололедицей - водителям необходимо быть бдительными на дорогах области и населённых пунктов», - обратились полицейские к жителям Павлодарской области.

По данным департамента полиции региона, только за выходные дни в регионе зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 22 человека обратились за медицинской помощью; погибших нет.
«В связи с ухудшением погодных условий полицейские рекомендуют воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию между автомобилями», - добавили в ведомстве.

Вместе с тем, все направления автомобильных дорог открыты. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычвйным ситуациям Павлодарской области.

Видео ДП Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #ДТП   #Видео   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Антон Гагарин

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