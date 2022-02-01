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В Павлодарской области в сравнении с прошлым годом заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в 2,5 раза

1 Февраля 2022 22:05
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В Павлодарской области в сравнении с прошлым годом заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в 2,5 раза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Эпидситуация в регионе остаётся нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области остаётся нестабильной; все города и районы области - в красной зоне, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - За прошедшие сутки зарегистрировано 803 случая КВИ, в том числе в городах Павлодар – 539, Экибастуз - 86 и Аксу – 70 случаев».

За семь дней, с 25 по 31 января, в Павлодарском Прииртышье зарегистрировано 6 756 заболевших, за предыдущую неделю, с 18 по 24 января, 5 703 случая COVID-19, сообщили в ДСЭК. Всего, по состоянию на 1 февраля, в регионе зарегистрировано 71 806 случаев КВИ: 60 390 с симптомами и 11 416без симптомов.

«Вирусологические лаборатории Павлодарской области работают на полную мощность. За прошлые сутки проведено 1 468 исследований», - добавили в ведомстве.

Что касается ситуации по ОРВИ и гриппу, то с начала эпидсезона в Павлодарской области зарегистрировано 47 609 случаев ОРВИ. Лабораторно подтверждённого гриппа среди жителей региона зарегистрировано 12 случаев.

«По данным эпидпоказаний, в сравнении с прошлым годом заболеваемость по ОРВИ и гриппу увеличилась в 2,5 раза», - подчеркнули специалисты.



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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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