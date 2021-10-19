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    15:56, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области в переписи населения приняли участие 64,2% жителей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Активность участия павлодарцев в национальной переписи населения в сёлах выше, чем в городах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной этап национальной переписи близится к завершению. На 19 октября более 480 тысяч жителей нашей области, или 64,2 % населения, ответили на все вопросы, задаваемые в рамках переписных листов», - рассказали в пресс-службе акимата Павлодарской области.

    Там добавили, что полностью в переписи населения уже приняли участие жители шести районов: Актогайского, Железинского, Иртышского, Аккулы, Майского и Успенского. В остальных районах работы близятся к завершению.

    «Несколько ниже темпы по городским территориям. По городу Аксу – охвачено переписью 66 %, в городах Павлодар и Экибастуз – более 50 % населения. Для охвата населения, не прошедшего перепись в онлайн-формате самостоятельно, организован подомовой обход представителями органов статистики – интервьюерами», - добавили в администрации региона.

    В штате переписного персонала в области - более 800 человек. Интервьюерам городов Павлодар и Экибастуз обеспечили бесплатным проездом и сопровождение полиции вечерами, рассказали акимате.

    «С одиноко проживающими пенсионерами и инвалидами работу проводят сотрудники центров занятости. Все эти меры позволили только за выходные дни охватить переписью порядка 42,2 тысячи жителей», - подчеркнули в пресс-службе.

    Теги:
    Перепись населения Регионы Казахстана Общество Павлодарская область
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