В Павлодарской области в кювет с трассы слетела фура из Беларуси

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машину подняли с помощью крана, водитель привлечён к административной ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«26 января при патрулировании на автодороге Омск-Майкапчагай, вблизи села Теренколь, полицейскими района Теренколь заметили опрокинутую в кювете автомашину марки «Вольво» с прицепом. Подъехав ближе выяснили, что водитель ехал из Республики Беларусь в город Павлодар, вёз мясную продукцию«, - рассказал начальник Отдела полиции этого района Арман Каримов.

По пути следования на трассе, не справившись с управлением, его транспортное средство опрокинулось в кювет, добавил он.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что о происшествии полицейские сообщили в дежурную часть, в акимат и районное дорожное эксплуатационное управление. Краном его машину подняли, и водитель благополучно продолжил свой путь. За нарушение правил дорожного движения водитель всё же привлечён к административной ответственности.

После на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова поступило благодарственное письмо от гражданина Республики Беларусь Андрея Гончаренко, который выразил большую благодарность полицейским отдела полиции района Теренколь за оказанную помощь.

Видео ДП Павлодарской области.