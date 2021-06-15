В Павлодарской области в краже 36 лошадей подозревают табунщика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Табунщик похитил лошадей, которых сам пас, и продолжал брать с хозяев скота за свои услуги деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По подозрению в краже скота установлен и задержан сельчанин в Павлодарской области, с 2017 по 2020 годы с целью личной наживы и из корыстных побуждений похитивший с вольных выпасов села Агашорын Иртышского района 36 голов лошадей из табуна, которых сам же и пас», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

По его словам, табунщик, кроме этого, продолжал брать плату с некоторых владельцев скота, не сообщив о том, что их скота уже нет.

«По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части первой УК Республики Казахстан «Мошенничество» и по 188-1 части третьей УК Республики Казахстан «Скотокрадство», - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.

