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    15:25, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области в краже 36 лошадей подозревают табунщика

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Табунщик похитил лошадей, которых сам пас, и продолжал брать с хозяев скота за свои услуги деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По подозрению в краже скота установлен и задержан сельчанин в Павлодарской области, с 2017 по 2020 годы с целью личной наживы и из корыстных побуждений похитивший с вольных выпасов села Агашорын Иртышского района 36 голов лошадей из табуна, которых сам же и пас», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    По его словам, табунщик, кроме этого, продолжал брать плату с некоторых владельцев скота, не сообщив о том, что их скота уже нет.

    «По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части первой УК Республики Казахстан «Мошенничество» и по 188-1 части третьей УК Республики Казахстан «Скотокрадство», - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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