В Павлодарской области в карантинный стационар на границе поместили 6 человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в регионе не допущен въезд в страну 123 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошёл 581 человек, в карантинный стационар помещено 6 казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах через госграницу в регионе не выявлено.

«Запрещён въезд в страну гражданину Российской Федерации, у которого отсутствовала справка с отрицательным результатом ПЦР на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан», - отметили в ДСЭК.

Продолжается мониторинг за перемещением в Павлодарском Прииртышье людей на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы. С начала года не допущен въезд в страну 123 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 3 167 ПЦР-тестов, выявлено 22 завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 333 гражданина РК», - отметили в госоргане.