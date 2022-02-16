В Павлодарской области в карантинный стационар на границе поместили 6 человек
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в регионе не допущен въезд в страну 123 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошёл 581 человек, в карантинный стационар помещено 6 казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
В ведомстве добавили, что подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах через госграницу в регионе не выявлено.
«Запрещён въезд в страну гражданину Российской Федерации, у которого отсутствовала справка с отрицательным результатом ПЦР на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан», - отметили в ДСЭК.
Продолжается мониторинг за перемещением в Павлодарском Прииртышье людей на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы. С начала года не допущен въезд в страну 123 нерезидентов страны, не предоставивших справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.
«Проведено 3 167 ПЦР-тестов, выявлено 22 завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 333 гражданина РК», - отметили в госоргане.
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