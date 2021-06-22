В Павлодарской области в ДТП погиб водитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – КамАЗ и «Нива» столкнулись лоб в лоб возле села Жертумсык, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 июня, в 11.20, на 25-м километре автодороги Омск-Майкапшагай, возле села Жертумсык Павлодарской области, 53-летний водитель автомашины «Нива», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Нива» от полученных травм скончался на месте происшествия», – сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Пассажир автомобиля с травмами госпитализирован. Машина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка, добавили в ведомстве.