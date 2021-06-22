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    10:48, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области в ДТП погиб водитель

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – КамАЗ и «Нива» столкнулись лоб в лоб возле села Жертумсык, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 июня, в 11.20, на 25-м километре автодороги Омск-Майкапшагай, возле села Жертумсык Павлодарской области, 53-летний водитель автомашины «Нива», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Нива» от полученных травм скончался на месте происшествия», – сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Пассажир автомобиля с травмами госпитализирован. Машина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка, добавили в ведомстве.

    Теги:
    ДТП Павлодарская область
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