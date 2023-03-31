В Павлодарской области в 2023 году приведут в порядок 130 дворов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Весь апрель в Павлодарской области будет идти марафон чистоты и благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«130 дворов благоустроят в этом году в области. Дворы заасфальтируют, протянут освещение и установят детские и спортивные площадки», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Эти и другие вопросы обсудили на совещании в областном акимате. Там было отмечено, что еще 18 дворов благоустроят по программе «Бюджет народного участия». Кроме того, в регионе продолжат ремонтировать парки и скверы, появятся 20 новых спортивных площадок.

«Весь апрель в области будет проходить марафон чистоты и благоустройства. Коммунальные службы уже приступили к санитарной очистке городов и сел, ликвидации стихийных свалок и благоустройству территорий», - добавили в администрации.

Активно присоединиться к этой работе планируют предприниматели, ОСИ, КСК и другие управляющие компании. Привести в порядок свои объекты (магазины, центры, офисы и так далее), дома, подъезды — это посильная задача для каждого, считают в акимате.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что акимам городов и районов необходимо определить территории, где благоустройство необходимо в первую очередь, учитывая обращения и пожелания местных жителей. Он же обратил внимание на озеленение, поручив разработать концепцию проведения посадки, полива и ухода зеленых насаждений.

Фото Валерия Бугаева.