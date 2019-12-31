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В Павлодарской области увеличат плотность нарядов пеших и автопатрулей полиции
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В период празднования Нового года и Рождества порядка 1000 сотрудников полиции обеспечат порядок в Павлодарской области в усиленном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«С 31 декабря по 8 января павлодарская полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Круглосуточно наряды полиции будут патрулировать во всех населённых пунктах области», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Будут усилены посты и контрольно-пропускные пункты при въезде на территорию Павлодарской области, увеличат плотность нарядов пеших и автопатрулей, особенно в местах гуляния граждан. По данным департамента, вместе с обеспечением безопасности в местах проведения массовых мероприятий будут тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения.
«Данное мероприятие направлено на создание безопасных и комфортных условий для граждан в период проведения новогодних праздников», - добавили в пресс-службе.
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