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В Павлодарской области увеличат число городских автобусов в часы пик

27 Августа 2021 14:43
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В Павлодарской области увеличат число городских автобусов в часы пик

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе вышло новое постановление об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области главного государственного санитарного врача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Деятельность общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, с недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок) при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением работы в воскресные дни, за исключением маршрутов, следующих до дачных садоводств с увеличением количества единиц транспорта», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Павлодарской области Батырбека Алиева.

Своё постановление он выпустил сегодня. Документ вступает в силу с 00:00 часов 28 августа 2021 года. Он также предписывает обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Документ предусматривает работу объектов, участвующих в проекте «Ashyq», детских садов с соблюдением санитарных норм.

«Деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей», - также говорится в новом постановлении главного госсанврача Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Транспорт   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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