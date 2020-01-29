В Павлодарской области утверждён план по недопущению возникновения и распространения коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с начала года из Китая приехали 426 человек, подозрений на наличие у них коронавирусной инфекции нет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области утверждён межведомственный комплексный план совместно с региональным управлением здравоохранения по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории области», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области.

Сегодня на базе управления здравоохранения в селекторном режиме прошёл областной семинар для медицинских работников, специалистов территориальных управлений, Павлодарского отделенческого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

Участникам разъяснили алгоритм действий, связанных с санитарно-противоэпидемическими и санитарно-профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, обсудили готовность медорганизаций оказать помощь населению.

«По Павлодарской области с первого января 2020 года количество прибывших из Китая в область составило 426 человек, с подозрением на коронавирусную инфекцию нет, - подчеркнули в департаменте. - По данным Всемирной организации здравоохранения, на 28 января зарегистрировано более 4000 случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев с летальным исходом».

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией рекомендуется воздержаться от поездок в Китай, добавили в ведомстве.

«Жителям Павлодарской области необходимо знать о симптомах коронавирусной инфекции, которые схожи с ОРВИ, ОРЗ, гриппом. Это – повышенная температура, сухой кашель; возможна лихорадка с затруднением дыхания, - пояснили в пресс-службе. - В более тяжёлых случаях инфекция может вызывать пневмонию, тяжёлый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и смерть».

По словам специалистов, следует соблюдать основные меры профилактики: использовать одноразовые маски при контакте с людьми с признаками заболевания (с кашлем, чиханием), чаще мыть руки (желательно обрабатывать растворами, содержащими спирт), избегать посещения рынков морепродуктов, животных и птиц. Перед выездом за пределы Казахстана важно выяснить эпидемиологическую ситуацию по инфекционной заболеваемости страны посещения. Также рекомендуется тем, кто вернулся из КНР, при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обратиться к врачу.