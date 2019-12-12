В Павлодарской области утвердили трехлетний бюджет на 2020-2022 годы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2020 году объем регионального бюджета, включая трансферты из республиканской казны, составит 222,6 млрд тенге. Это на 4% больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный финансовый документ Павлодарской области утвердили на сессии регионального маслихата. Как отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Турлубаев, собственные доходы на 2020 год спрогнозированы в сумме 33 млрд тенге.

«Помимо этого из республиканского бюджета поступит субвенция в сумме 55,4 млрд тенге, - сказал глава ведомства. - Кроме того, в следующем году будут выделены целевые трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета в сумме 79,3 млрд тенге. 41,2 млрд тенге из них – трансферты на текущие расходы, 34,3 млрд тенге – на программы развития, 3,8 млрд тенге – бюджетные кредиты. За счет целевых трансфертов на развитие будут профинансированы около 100 инвестпроектов, в том числе по развитию системы водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах, строительству и реконструкции жилья для социально уязвимых слоев населения, инженерной инфраструктуры, реконструкции автодорог, развитию индустриальной инфраструктуры, включая проекты по развитию СЭЗ «Павлодар».









Как и раньше, при планировании бюджета была сохранена его социальная направленность. Расходы областной казны на социальный блок в 2020 году увеличены на 27% и составят более 76 млрд тенге. Таким образом, доля социальных расходов в общем объеме бюджета в следующем году увеличится с 47 до 53%. На систему образования планируется направить более 20 млрд тенге. 111 полнокомплектных школ будут оснащены ученической мебелью по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ на 108,6 млн тенге. Для городских школ области планируется приобрести 800 единиц компьютерной техники на 200 млн тенге. Планируется приобретение 51 кабинета новой модификации по физике, химии и биологии на общую сумму 282 млн тенге.





«На систему здравоохранения предусмотрено более 2,7 млрд тенге, - заявил Максат Турлубаев. - Объем гарантированной бесплатной медицинской помощи составит 1,3 млрд тенге. На обеспечение 50 больных доростоящими лекарственными препаратами, не предусмотренными Перечнем лекарственных средств в рамках ГОБМП, планируется направить около 400 млн тенге. В медицинских вузах 103 студента продолжат обучение по образовательным грантам акима области. Для профилактики особо опасных инфекций на местном уровне будет проведена плановая вакцинация социально уязвимых слоев населения против сибирской язвы, гриппа и гепатита А. На эти цели предусмотрено 190 млн тенге.

На социальную помощь и социальное обеспечение в 2020 году запланировано 4,0 млрд тенге. На областном уровне для оказания специальных социальных услуг функционируют 8 социальных учреждений, на содержание которых в 2020 году предусмотрено 2,7 млрд тенге. Запланированы средства на содержание дневного отделения для детей-инвалидов на 48 койко-мест при Центре оказания услуг детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, открытого в октябре уходящего года. Всего в медико-социальных учреждениях и реабилитационных центрах социальные услуги будут оказаны почти 2 тыс. человек. Также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации социальные услуги получат свыше 2 тыс. инвалидов.





«На решение проблем по обеспечению жителей жильем запланировано 7,5 млрд тенге, - сказал глава управления экономики и бюджетного планирования. - 3,5 млрд тенге пойдут на строительство жилья коммунального жилищного фонда по программам «Нұрлы жер» и «Нұрлы Ертіс». Еще 2,5 млрд тенге - для увеличения уставного капитала социально-предпринимательской корпорации «Павлодар» на строительство двух жилых домов на 216 квартир в микрорайоне «Достык». Еще 668 млн тенге направят на строительство общежития №2 в Аксу и завершение разработки ПСД в микрорайоне «Достык».

В следующем году в Прииртышье будут строить и новые социальные объекты. В Павлодаре планируют построить 2 школы в микрорайонах «Сарыарка» и «Затон», а также пристройку к школе-лицею № 10 имени Абая. Запланирована реконструкция здания под детский сад в селе Уштерек города Аксу, начальной школы в селе Красноармейка Павлодарского района, разработка ПСД по строительству пристройки спортивного и актового залов к гимназии №3 для одаренных детей в Павлодаре. В сфере здравоохранения 63 млн тенге направят на разработку ПСД по строительству консультативно-диагностического корпуса для областной детской больницы и нового корпуса для областной больницы имени Г. Султанова.

«В рамках развития физкультуры и спорта в 2020 году предусмотрено 563 млн тенге на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Мойылды и поселке Аксу, хоккейного корта в селе Тереңкөл, реконструкцию кровли спортивного оздоровительного комплекса в городе Аксу, - отметил Максат Турлубаев. - В сфере культуры выделены средства в общей сумме 429 млн тенге на строительство дома культуры в селе Ямышево района Аққулы и сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района».

Как подчеркнул аким Павлодарской области, в утвержденном бюджете предусмотрен улучшенный социальный пакет для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Булат Бакауов анонсировал создание новой службы 109, которая будет курировать все вопросы ЖКХ, общественного транспорта и вопросы экстренного характера по областному центру.

Фото Валерия Бугаева