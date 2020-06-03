В Павлодарской области установили мемориальную доску Герою Советского Союза Ивану Суптелю

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Её открыли в посёлке Калкаман города Аксу, на фасаде пожарной части, где он работал в последние годы жизни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В посёлке Калкаман Павлодарской области установили мемориальную доску Герою Советского Союза Суптелю Ивану Игнатьевичу. Памятная доска славному земляку была установлена на фасаде пожарной части №13, где Иван Суптель трудился последние годы своей жизни», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски начальник ДЧС Ернур Утегенов отметил большую значимость таких мероприятий для патриотического воспитания сотрудников органов гражданской защиты и подрастающего поколения.

«Мужество и героизм - это не природный дар, а результат волевого усилия, который ты прилагаешь для исполнения своего патриотического долга, - сказал Ернур Утегенов. - Эти слова Бауыржана Момышулы очень точно характеризуют Ивана Игнатовича Суптеля. Несмотря на все тяжёлые ранения, которые он получил в боях за Родину, Иван Суптель трудился и в мирное время; его пример - наука всем молодым казахстанцам».

Председатель совета ветеранов подразделений по ЧС Павлодарской области Какима Аскарова отметила, что большую помощь в организации поисков материалов о Герое Советского Союза оказал местный краевед и фотограф, житель Павлодара Жумагали Сейтенов.

«Сегодня мы собрались почтить память солдата, отважного героя, одного из миллионов защитников Отечества в годы войны, - сказала Какима Аскарова. - Наша память о великой Победе с годами становится более значимой. Никогда не исчезнет из памяти гордость за наш народ, победивший фашизм».

Почётной миссии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Суптелю были удостоены пожарные спасатели Максим Марейчев и Александр Колокольников. Ученица Калкаманской средней школы Дильназ Сариева прочитала стихотворение «Представь на миг».

«Иван Суптель родился 26 октября 1919 года в селе Зубково (нынешнего Краснозёрского района Новосибирской области), окончил пять классов школы в Новосибирске, после чего проживал и работал в посёлке Глубокое Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1939 году Суптель был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, с начала Великой Отечественной войны Иван Суптель участвовал в ожесточённых схватках на фронте, в 1943 году окончил курсы младших лейтенантов», - рассказали в ДЧС.

К сентябрю 1943 года, уже будучи младшим лейтенантом, Иван Суптель командовал стрелковой ротой 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года рота Суптеля переправилась через Днепр в районе села Балыко-Щучинка Кагарлыкского района Киевской области Украинской ССР и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В течение шести суток она отражала ожесточённые контратаки превосходящих сил противника, нередко переходившие в рукопашную. В тех боях Суптель был ранен, но продолжал сражаться. Всего он получил пять тяжелых ранений.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант Иван Суптель был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 22 ноября 1943 года лейтенант Иван Суптель вновь был тяжело ранен, после излечения в 1944 году он был демобилизован из рядов Вооружённых Сил по состоянию здоровья», - рассказали о нём в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Вернулся в Казахстан Иван Суптель на Иртышский полиметаллический комбинат, позже работал на строительстве Бухтарминской ГЭС, на строительстве канала Иртыш-Караганда, потому жил и работал в посёлке Калкаман города Аксу Павлодарской области. В последние три года Иван Суптель служил пожарным в четвёртом карауле пожарной части этого же посёлка Калкаман. Умер Герой 18 ноября 1975 года в возрасте 56 лет.

«Его имя присвоено улицам в городе Аксу и посёлке Калкаман. Бюст Героя установлен на аллее Славы на площади Победы в Павлодаре и городе Аксу», - добавили в ведомстве.

Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области.