В Павлодарской области участились случаи отравления угарным газом – ДЧС

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожарные провели инструктажи по профилактике пожаров почти для 6000 жителей Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с резким похолоданием владельцы частного сектора вынуждены отапливать жилье дольше обычного времени, поэтому опять участились случаи отравления угарным газом», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

«Вопрос подготовки к зиме и прохождения зимнего периода будет находиться на постоянном контроле», - отметили в ДЧС.

Ежедневно сотрудники всех подразделений департамента по ЧС Павлодарской области проводят профилактические рейды и напоминают гражданам, как сделать, чтобы «тепло было безопасным».

«Проводятся противопожарные рейды, подворовые обходы, встречи с населением. Особое внимание уделяется частному жилому сектору, ведь большинство граждан отапливают свои дома с помощью печей и очень часто нарушают правила пожарной безопасности, - констатировали в ведомстве. - Учитывая, что в выходные дни хозяева частного сектора в большинстве находятся дома, сотрудники городских и районных подразделений провели очередной рейд по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона».

Цель рейда - усилить профилактику работы среди населения, привить привычку соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В первую очередь, участники такого выхода побывали у малообеспеченных граждан, одиноко проживающих пенсионеров, а также у людей с ограниченными возможностями.

«Всего профилактическим обходом было охвачено 2416 домов, проведены встречи и инструктажи с 5903 жителями области», - отметили спасатели.

Фото ДЧС Павлодарской области