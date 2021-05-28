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    19:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области у водителя без прав нашли похожее на наркотик вещество

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машина, которой управлял сельчанин, снята с учёта и не зарегистрирована, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 мая, около 22:00, на 16-м километре автодороги Теренколь-Михайловка сотрудниками полиции района Теренколь была остановлена автомашина марки «УАЗ 469» под управлением жителя района. При проверке документов установлено, что у водителя отсутствуют права на управления транспортным средством», - рассказал первый заместитель начальника отдела полиции района Теренколь Павлодарской области Серик Асылбеков.

    Он отметил, что эта машина на учёте регистрации не состоит, так как снята с учёта. По этим нарушениям полицейские в отношении водителя возбудили административные производства по двум статьям.

    «При беседе с водителем сотрудники полиции заметили, что водитель ведёт себя подозрительно. При визуальном досмотре в багажном отсеке обнаружили пластмассовую бутылку, приспособленную для курения наркотических средств», - добавили в ведомстве.

    При личном обыске в кармане водителя обнаружили и изъяли бумажный свёрток с веществом серо-зелёного цвета со специфическим запахом. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили стражи порядка.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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