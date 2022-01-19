В Павлодарской области у сельчан изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Щербактинском районе Павлодарской области полиция выявила 36 правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В районе выявлено 36 правонарушений. В том числе за незаконное хранение не зарегистрированных в органах внутренних дел гладкоствольных ружей и патронов к ним привлечено (к ответственности - Казинформ) 4 сельчанина Щербактинского района», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об итогах операции «Правопорядок», которую стражи порядка провели 13-19 января в Щербактинском районе.
Например, у сельчанина обнаружили и изъяли незаконно хранящееся ружьё модели «ИЖ». Его направили на баллистическую экспертизу.
«В отношении правонарушителя полицейскими возбуждено административное производство по статье 482 КРКоАП («Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия» - Казинформ),- сообщил начальник местной полицейской службы Талгат Балтабаев.
Кроме того, по словам Т. Балтабаева, сельчане привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения.
«Без регистрации на территории района проживает 26 граждан. Все нарушители привлечены к ответственности», - добавили в ДП Павлодарской области.
Фото ДП Павлодарской области.
- Режим ЧП в Мангистау: на блокпостах проверили свыше 62 тысяч авто
- Интернет-магазин обворовали три мародера в Алматы
- Несколько улиц перекрыли из-за антитеррористической операции в Алматы
- Для родственников задержанных во время режима ЧП костанайцев действует горячая линия
- МВД: Полиция продолжит ОПМ «Правопорядок» до особого распоряжения
- Обещавшая купить квартиру мошенница задержана в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана