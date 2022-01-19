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В Павлодарской области у сельчан изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

19 Января 2022 13:40
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В Павлодарской области у сельчан изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Щербактинском районе Павлодарской области полиция выявила 36 правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В районе выявлено 36 правонарушений. В том числе за незаконное хранение не зарегистрированных в органах внутренних дел гладкоствольных ружей и патронов к ним привлечено (к ответственности - Казинформ) 4 сельчанина Щербактинского района», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об итогах операции «Правопорядок», которую стражи порядка провели 13-19 января в Щербактинском районе.

Например, у сельчанина обнаружили и изъяли незаконно хранящееся ружьё модели «ИЖ». Его направили на баллистическую экспертизу.

«В отношении правонарушителя полицейскими возбуждено административное производство по статье 482 КРКоАП («Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия» - Казинформ),- сообщил начальник местной полицейской службы Талгат Балтабаев.

Кроме того, по словам Т. Балтабаева, сельчане привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«Без регистрации на территории района проживает 26 граждан. Все нарушители привлечены к ответственности», - добавили в ДП Павлодарской области.

Фото ДП Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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