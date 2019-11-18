В Павлодарской области у 30 неплательщиков алиментов изъяли водительские права

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Борьбу с неплательщиками алиментов усилила полиция в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими установлены около 80 автомашин отцов, злостно уклоняющихся от выплат алиментов. Кроме того, у 30 неплательщиков по решению суда изъяты водительские удостоверения», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В полицию обратилась жительница села Кеменгер Павлодарского района о том, что бывший муж не платит деньги, необходимые для содержания малыша, а сумма выплат за два года накопилась в размере 854 000 тенге.

«Полицейскими установлен и задержан 37-летний житель села Кеменгер Павлодарского района, не исполнивший решение суда. За неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей в отношении нерадивого папаши начато досудебное расследование», - отметили в ведомстве.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 14 аналогичных фактов, добавили полицейские.