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вчера 21:56
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вчера 21:45
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вчера 12:50
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В Павлодарской области у 30 неплательщиков алиментов изъяли водительские права
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Борьбу с неплательщиками алиментов усилила полиция в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими установлены около 80 автомашин отцов, злостно уклоняющихся от выплат алиментов. Кроме того, у 30 неплательщиков по решению суда изъяты водительские удостоверения», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В полицию обратилась жительница села Кеменгер Павлодарского района о том, что бывший муж не платит деньги, необходимые для содержания малыша, а сумма выплат за два года накопилась в размере 854 000 тенге.
«Полицейскими установлен и задержан 37-летний житель села Кеменгер Павлодарского района, не исполнивший решение суда. За неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей в отношении нерадивого папаши начато досудебное расследование», - отметили в ведомстве.
С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 14 аналогичных фактов, добавили полицейские.
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