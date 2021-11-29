В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 404 человека

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 404 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третью дозу вакцины получили 404 человека, в том числе жители города Павлодар - 230, города Аксу - 36, города Экибастуз - 35, Баянаульского - 42, Павлодарского - 17, Иртышского - 23, Щербактинского района - 6, Успенского – 6, района Аккулы – 6 и Майского района – 3 человека. Работа по вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе продолжается», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там уточнили, что ревакцинация населения против коронавирусной инфекции в регионе началась 22 ноября. В первую очередь, ревакцинации подлежат медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет и люди с ослабленным иммунитетом.

«За прошедшие сутки в области привились 158 человек. Всего по состоянию на 29 ноября от коронавируса первым компонентом привито 340 594 жителей Павлодарской области. Вторым компонентом привились 314 800», - рассказали в ДСЭК.

Вакцинирование в регионе проводится такими видами вакцин, как QazVac, «Спутник V», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell» («Hayat-Vax»), «Комирнати» (Pfizer)», - уточнили эпидемиологи.