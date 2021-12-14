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В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 3765 жителей

14 Декабря 2021 02:30
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В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 3765 жителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 19 ноября проводится иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной Pfizer «Комирнати», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодарской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. За выходные дни привилось 932 человека», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным эпидемиологов, по состоянию на 13 декабря с начала вакцинации от коронавируса первый компонент получили более 347 тысяч жителей региона. Это составляет 69,7 % из требуемых для создания необходимой иммунной прослойки. Вторым компонентом привились 324 398 человек.

«С 19 ноября проводится иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной «Комирнати» (производства «Pfizer», США). На сегодняшний день в области от коронавирусной инфекции сделали прививку 2 750 человек, в том числе 1843 подростка, 92 беременных, 815 кормящих женщин», - отметили в департаменте.

22 ноября началась ревакцинация населения против Covid-19. Третью дозу вакцины уже получили 3765 жителей региона. Наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в самом Павлодаре – свыше тысячи человек.

«Кампания организована в два этапа. В данное время ревакцинацию проходят медработники, учителя, полицейские и диспансерные пациенты, получившие прививку в феврале-марте, - уточнили в ДСЭК. - Напомним, что переместились сроки ревакцинации с 9 до 6 месяцев, то есть ревакцинацию теперь необходимо проходить через полгода после завершения курса первичной вакцинации. Это связано с тем, что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищённый организм от новых штаммов коронавируса».

Напомним , накануне эпидемиологи Павлодарской области заявляли, что в последнее время население региона более активно проходит иммунизацию в поликлиниках и прививочных пунктах.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Антон Гагарин

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