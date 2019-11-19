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В Павлодарской области столкнулись две легковушки: два пассажира госпитализированы

19 Ноября 2019 11:19
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В Павлодарской области столкнулись две легковушки: два пассажира госпитализированы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарскую больницу попали двое сельчан после ДТП на трассе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«18 ноября, в 08:50, на 34-м километре автодороги Ленинский - Русская Поляна, вблизи села Сарышыганак, произошло столкновение автомашины марки «ВАЗ-21063» под управлением 32-летнего жителя Актогайского района с автомашиной «ВАЗ-21154» под управлением 59-летнего сельчанина», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии пассажиры «ВАЗ-21154»: 51-летний мужчина и 59-летняя женщина - с травмами попали в больницу Павлодара, отметили в полиции.

«Проводится проверка. Назначены экспертизы. Машины водворены на штрафстоянку», - добавили в департаменте.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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Автор:

Антон Гагарин

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