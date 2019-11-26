В Павлодарской области стало больше оказывающих бесплатную медпомощь частных организаций

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области теперь половина медорганизаций, оказывающих бесплатную помощь от государства, стала частными, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению, выделенных сумм достаточно для покрытия операционных расходов медицинских учреждений, фонд выполняет все договорные обязательства перед медицинскими организациями в полном объёме. Вопросы приоритетности дальнейшего расходования средств – выплата заработной платы, затраты на содержание медучреждений, оплату налогов - прерогатива самой медицинской организации и качественного менеджмента руководителей», - заявил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Павлодарской области Айдар Ситказинов.

Как отметили в региональном филиале этой организации, по состоянию на ноябрь сумма отчислений медорганизациям Казахстана составила 761 миллиард тенге за оказанные населению услуги медицинской помощи в рамках гарантированного объёма медицинской помощи.

«В Павлодарской области с начала года за оказанные услуги медицинским организациям уже оплачено 35,4 миллиарда тенге (84,8 процента)», - добавили в Фонде.

По данным организации, в Павлодарской области бесплатную помощь от государства оказывают 64 медицинские организации, из которых 32 частные. По сравнению с 2018 годом количество частных поставщиков возросло на пять организаций.

«Частные организации активно сотрудничают с Фондом, они показали свою готовность работать в меняющихся условиях. Повышение конкуренции на рынке медицинских услуг положительно скажется на качестве и доступности медицинской помощи, к этому мы стремимся», - отметил А. Ситказинов.