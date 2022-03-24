В Павлодарской области спасли пропавших рыбаков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пропавших рыбаков нашли живыми в Павлодарской области. О том, что пропали два рыбака, стало известно вечером 23 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актогайском районе спасли пропавших рыбаков, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - 23 марта, в 22 часа 40 минут, на пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о пропаже рыбаков в пойме реки Иртыш, в селе Караоба Актогайского района».

Из личного состава пожарной части № 15 Актогайского района на поиски пропавших вышли пять человек, из местного исполнительного органа – два человека и из службы «102» – один человек, отметили в ДЧС региона. На месте, где находились мужчины, спасатели оказались в 00:06, начав поисковые работы, нашли их в 00:45.

«В ходе поисковых работ в 12 километрах от села Караоба, в пойме реки Иртыш, были спасены два рыбака 1981 и 1963 годов рождения. Сотрудники пожарной части № 15: спасатель-пожарный Кайыр Бейнбет и спасатель-пожарный Сапаргалиев Айдос – помогли рыбакам передвигаться с места до автомобиля», - добавили в ведомстве.

В медицинской помощи рыбаки не нуждались.

Видео предоставила пресс-служба ДЧС Павлодарской области.



