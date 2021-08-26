В Павлодарской области сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе стражи порядка проводят операцию «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«247 пешеходов привлечены к ответственности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Павлодарской области», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время этой операции на самых криминогенных участках выставлены патрульные наряды. По домам проверяются люди, состоящие на учёте в отделах внутренних дел. Стражи порядка проверяют дачи, зоны отдыха, стройки, рынки, базары, станции технического обслуживания, крестьянские и фермерские хозяйства, отгонные участки, зимовки и другие отдалённых места, добавили в ведомстве. Усилен надзор за дорожным движением, в том числе на загородных трассах.

«Стражами правопорядка задержаны 6 лиц за незаконное хранение и ношение запрещённых предметов. Выявлено 2121 административное правонарушение: 504 гражданина проживали без регистрации либо без документов, 184 совершили мелкое хулиганство, 359 жителей области привлечены за распитие алкогольных напитков в общественных местах», - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов.

Кроме того, задержаны 20 водителей за управление транспортом в пьяном состоянии, ещё 111 - за превышение установленной скорости движения, сообщили в правоохранительных органах. В приёмник-распределитель города Павлодар водворено 15 человек, а в медвытрезвитель - 460.



