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В Павлодарской области сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД

26 Августа 2021 15:37
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В Павлодарской области сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе стражи порядка проводят операцию «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«247 пешеходов привлечены к ответственности в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Павлодарской области», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время этой операции на самых криминогенных участках выставлены патрульные наряды. По домам проверяются люди, состоящие на учёте в отделах внутренних дел. Стражи порядка проверяют дачи, зоны отдыха, стройки, рынки, базары, станции технического обслуживания, крестьянские и фермерские хозяйства, отгонные участки, зимовки и другие отдалённых места, добавили в ведомстве. Усилен надзор за дорожным движением, в том числе на загородных трассах.

«Стражами правопорядка задержаны 6 лиц за незаконное хранение и ношение запрещённых предметов. Выявлено 2121 административное правонарушение: 504 гражданина проживали без регистрации либо без документов, 184 совершили мелкое хулиганство, 359 жителей области привлечены за распитие алкогольных напитков в общественных местах», - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Галым Саргулов.

Кроме того, задержаны 20 водителей за управление транспортом в пьяном состоянии, ещё 111 - за превышение установленной скорости движения, сообщили в правоохранительных органах. В приёмник-распределитель города Павлодар водворено 15 человек, а в медвытрезвитель - 460.



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#Павлодарская область   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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