РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 06 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области сообщили о массовой гибели рыбы на озере

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента экологии по региону ведут обследование и берут пробы воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту сотрудники департамента экологии и рыбинспекции уже на месте. Проводится обследование и отбор проб воды», - заявил заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Дархан Исжанов.

    В инстаграм-паблике «pavlo.detka» опубликован материал, в котором говорится о массовой гибели рыбы на озере в Павлодарской области.

    По словам очевидца, снявшего видео на берегу озера Шыганак в Актогайском районе, всё лето рыбинспекция и участковый не давали рыбакам ловить рыбу, а теперь «ловить лет 20 никто не будет, и гонять не надо».

    В посте также сообщается, что сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области пообещали вместе с инспекцией рыбного хозяйства, ветеринарными службами и учёными проехать на этот водоём.


    Теги:
    Экология Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!