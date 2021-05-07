В Павлодарской области сообщили о массовой гибели рыбы на озере

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента экологии по региону ведут обследование и берут пробы воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту сотрудники департамента экологии и рыбинспекции уже на месте. Проводится обследование и отбор проб воды», - заявил заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Дархан Исжанов.

В инстаграм-паблике «pavlo.detka» опубликован материал, в котором говорится о массовой гибели рыбы на озере в Павлодарской области.

По словам очевидца, снявшего видео на берегу озера Шыганак в Актогайском районе, всё лето рыбинспекция и участковый не давали рыбакам ловить рыбу, а теперь «ловить лет 20 никто не будет, и гонять не надо».

В посте также сообщается, что сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области пообещали вместе с инспекцией рыбного хозяйства, ветеринарными службами и учёными проехать на этот водоём.