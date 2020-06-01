В Павлодарской области сняты блокпосты

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в течение 61 дня на девяти блокпостах работали 194 сотрудника полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые полицейские, медицинские работники, сегодня снимаются блокпосты. Весь 61 день вы, не считаясь с личным временем, достойно несли службу, - сказал перед закрытием блокпоста Шидерты начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Несмотря на неудобства, все с пониманием отнеслись к данной ситуации. Каждый из вас проявил свою гражданскую позицию и ежедневно упорным трудом оказывал содействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области».

С введением чрезвычайного положения и карантинных мер в Павлодарской области работали девять блокпостов, из которых четыре блокпоста - между областями Республики Казахстан, пять постов пограничной службы КНБ - в направлении приграничных государств. За время их работы в область въехали 23 729 транспортных средств (в том числе грузовых - 16 823, легковых - 6874), выехали 28 093 (в том числе грузовых - 19 647, легковых – 8 399).

«Выявлено 16 нарушителей, незаконно пересекающих блокпосты. На указанных блокпостах осуществляли дежурство 194 сотрудника полиции», - добавили в ДП области.

В день закрытия одних отличившихся сотрудников полиции поощрили от имени министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, других - от имени акима Павлодарской области Абылкаира Скакова и начальника департамента полиции области Нурлана Масимова.

«Для всех полицейских страны это стало большим испытанием. И каждый из нас благодарен гражданам, проявившим терпение и выдержку, - сказал старший блокпоста Шидерты подполковник Арыстан Дюсембаев. - Во время несения службы на блокпосту чувствовали большую ответственность; ситуаций разных бывало немало, и именно в такие минуты нужно проявлять профессионализм и спокойно объяснять, что нельзя заезжать в город без разрешающих бумаг».

По словам А. Дюсембаева, во время действия блокпостов полицейские общались с семьями только по видеозвонку.

Напомним, режим карантина действовал в Павлодарской области с 13 апреля 2020 года.





Фото департамента полиции Павлодарской области