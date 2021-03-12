В Павлодарской области сменился глава антикоррупционной службы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нового главу ведомства представил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Нурлан Шабдар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Павлодарской области назначен Баянгазин Ернар Ерболович», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в региональном антикоррупционном ведомстве.

По данным источника, Ернар Баянгазин родился пятого октября 1978 года в Восточно-Казахстанской области. В 2000 году он окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, с 2000 по 2018 годы проходил службу в органах национальной безопасности страны.

«До назначения в Павлодарскую область возглавлял антикоррупционное ведомство в Северо-Казахстанской области, ранее занимал должность руководителя управления внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - добавили в департаменте.