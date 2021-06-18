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В Павлодарской области школьники устроили велофотокросс по сельским памятникам культуры

Автор:  
Антон Гагарин
18 Июня 2021, 16:00
В Павлодарской области школьники устроили велофотокросс по сельским памятникам культуры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Павлодарской области запустили проект «ОтанLife», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью данного проекта является формирование у жасулановцев и жаскырановцев (детско-юношеские организации «Жас Ұлан» и «Жас Кыран» - прим.ред.) чувства патриотизма и любви к Родине, к малой Родине, к истории и культуре своего народа», - сообщили в отделе образования Актогайского района Павлодарской области.

В организациях образования Актогайского района стартовал районный патриотический проект «ОтанLife», отметили здесь.

«Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания школьников.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности учащегося», - считают в отделе образования района.

В ходе проекта на базе детской школы искусств Актогайского района прошёл велофотокросс по памятникам культуры Актогайского района для формирования чувства гордости у детей за свою Родину, за её национальную культуру и героическое прошлое, рассказали сельчане.

Фото отдела образования Актогайского района Павлодарской области.


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