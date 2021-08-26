В Павлодарской области сельчанина задержали за незаконную добычу стерляди
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ценную рыбу мужчина поймал в реке Иртыш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«25 августа, в 10.00, на 35-м километре автодороги Омск-Майкапчагай, вблизи села Чернорецк Павлодарского района, сотрудникоми роты патрульной полиции Мустафиным Ерболатом задержана автомашина «Ниссан Премьера». При осмотре у 61-летнего пассажира изъяты 11 рыболовных снастей и осетровая рыба стерлядь, которую сельчанин незаконно добыл в реке Иртыш возле села Караколь», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что начато досудебное расследование по статье 335 части 1 УК Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Машина водворена на штрафную стоянку.
Фото ДП Павлодарской области.
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