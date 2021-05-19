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В Павлодарской области сельчанин сдал полиции чужое ружье

19 Мая 2021 01:00
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В Павлодарской области сельчанин сдал полиции чужое ружье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Только в Успенском районе региона сельчане принесли в полицию семь ружей и патроны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отдел полиции обратился сельчанин, который на добровольно-возмездной основе сдал гладкоствольное охотничье ружьё марки «ИЖ-18» двенадцатого калибра. Мужчина рассказал, что нашёл оружие в подвале своего дома - там его оставил прежний хозяин недвижимости», - сообщил начальник отдела полиции Успенского района Павлодарской области Берик Оралов.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, чтобы обеспечить общественную безопасность, предотвратить преступления и правонарушения, в Павлодарской области продолжается акция по выкупу у людей незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«На сегодняшний день нами принято восемь заявлений от граждан на семь единиц гладкоствольного оружия и на патроны. Приблизительная сумма выплат составляет 398 000 тенге», - добавил Берик Оралов.


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#Павлодарская область   #Безопасность   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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