РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области с начала года полиция изъяла свыше 100 единиц оружия

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Среди изъятых стволов пистолеты «Байкал», «МР-461» и другое оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейскими отдела полиции района Теренколь у сельчанина изъят травматический пистолет «Байкал». Выяснилось, что пистолет в органах внутренних дел не зарегистрирован», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.

    У другого сельчанина, по его словам, полиция района Теренколь изъяла травматический пистолет «МР-461» без номера. По этим фактам проводится досудебное расследование.
    «Всего с начала года у жителей Павлодарского региона изъято 106 единиц оружия. По всем фактам проведены проверки», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Производство новой модели авто запустят в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!