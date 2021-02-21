В Павлодарской области с начала года полиция изъяла свыше 100 единиц оружия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Среди изъятых стволов пистолеты «Байкал», «МР-461» и другое оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими отдела полиции района Теренколь у сельчанина изъят травматический пистолет «Байкал». Выяснилось, что пистолет в органах внутренних дел не зарегистрирован», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.

У другого сельчанина, по его словам, полиция района Теренколь изъяла травматический пистолет «МР-461» без номера. По этим фактам проводится досудебное расследование.

«Всего с начала года у жителей Павлодарского региона изъято 106 единиц оружия. По всем фактам проведены проверки», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

