06:30, 21 Февраль 2021 | GMT +6
В Павлодарской области с начала года полиция изъяла свыше 100 единиц оружия
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Среди изъятых стволов пистолеты «Байкал», «МР-461» и другое оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими отдела полиции района Теренколь у сельчанина изъят травматический пистолет «Байкал». Выяснилось, что пистолет в органах внутренних дел не зарегистрирован», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.
У другого сельчанина, по его словам, полиция района Теренколь изъяла травматический пистолет «МР-461» без номера. По этим фактам проводится досудебное расследование.
«Всего с начала года у жителей Павлодарского региона изъято 106 единиц оружия. По всем фактам проведены проверки», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.